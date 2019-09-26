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مسرور بارزاني : داعش لا يزال يمثل تهديداً وأسباب ظهوره لا تزال قائمة

مسرور بارزاني : داعش لا يزال يمثل تهديداً وأسباب ظهوره لا تزال قائمة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ،  الأربعاء 25 أيلول / سبتمبر ، نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال جيرالد ستريكلاند والوفد المرافق له.

رئيس الحكومة وجّه الاجتماع شكره للدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.

كما جرى في الاجتماع بحث تهديدات تنظيم داعش وسبل التصدي لها، وفيما اعتبر الجانبان أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق ، أكدا على أهمية تضافر الجهود لردعه .

وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء: ” ما زالت تهديدات تنظيم داعش مستمرة ، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهور التنظيم لا تزال قائمة”.

هذا وأشاد الجنرال جيرالد ستريكلاند بالتنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة ، كما عبّر عن استعداد التحالف الدولي لمواصلة مساعدة قوات البيشمركة وخصوصاً في مجال التدريب العسكري.

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