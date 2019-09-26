من هم اعداء ايران و بقية الشيعة

احمد كاظم

العداء لإيران و بقية الشيعة طائفي بحت و الاعداء هم:

اولا: دول الجامعة العبرية و ليست العربية التي يقود رشمتها الشحاذ السيسي و نتانياهو و مدنس الحرمين و بمباركة الازهر الشريف.

ثانيا: منظمة العمل الاسلامي يقود رشمتها مدنس الحرمين بواسطة ثرائه.

ثالثا: دول الغرب التي يقود رشمتها حاليا ترامب و على راس القائمة:

واحد: بريطانيا العظمي التي كانت لا تغيب الشمس عن مستعمراتها بسبب استعمارها الوحشي القذر الذي قتل و استعبد البشر وسرق ثروات الشعوب.

بعد غياب الشمس عن مستعمراتها اصبحت بريطانيا مستعمرة تقود رشمتها امريكا العظمى.

اثنان: فرنسا الاستعمارية الوحشية القذرة التي قتلت البشر و استعبدتهم و سرقت ثرواتهم الطبيعية و حتى منعتهم من الكلام بلغتهم و بهذا المنع فاقت وحشيتها وحشية بريطانيا.

ثلاثة: المانيا بعد ان تخلصت من النازية اعادت لها النازية المبشرة المسيحية المتعصبة ميركل.

هذا الثالوث القذر الوحشي مع امريكا قتل الأبرياء باليمن اكثرهم من الاطفال بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا و نشر المجاعة بين ملايين اليمنيين بشهادة المنظمات الدولية.

اربعة: امريكا قائدة الاستعمار العسكري و الاقتصادي الوحشي في العالم خاصة في عهد ترامب الذي ورث الرئاسة من الشرير اوباما الذي ورث الرئاسة من الشرير بوش الابن ابن الشرير بوش الاب.

الشرير جورج بوش الابن احتضن منظمة القاعدة الارهابية ثم انقلب السحر على الساحر و فجرت القاعدة البرجين بواسطة ارهابيين سعوديين اغلبهم من العائلة المالكة.

الشرير اوباما احتضن داعش الارهابية بحجة (الحفاظ على ارواح الامريكان) و نشر الارهاب في العراق و سوريا و اليمن و في ليبيا بعد ان دمرها و قتل الابرياء مع حلفه الاطلسي المجرم.

امريكا مع بريطانيا و فرنسا و المانيا قتلت اليمنيين بالقنابل العنقودية المحرمة و نشرت المجاعة بين الملايين منهم.

هذا الرباعي الوحشي القذر قاد رشمته الامّي الوحشي الوهابي مدنس الحرمين لانه و من معه في الخليج الوهابي يشترون السلاح الخردة و يدفعون الرشاوى المالية و الهدايا الثمينة.

البدعة الوهابية السعودية الخليجية التي تبنتها الجامعة العبرية و منظمة العمل الاسلامي كفرت الشيعة في كل مكان و احلت قتلهم في كل مكان خاصة بعد ان انظمت اليها الدول الاستعمارية التي ذكرت.

اسباب العداء لإيران:

اولا: لان ايران متمسكة بالمذهب الشيعي الذي تعاديه الوهابية.

ثانيا: لان الشعب الايراني يرفض سيطرت الدول الاستعمارية الشريرة خاصة الامريكية و البريطانية و الفرنسية و الالمانية.

ثالثا: لان الشعب الايراني يدافع عن الشيعة و يرفض البدعة الوهابية السعودية و ساعد العراق وسوريا و الحوثيين على محاربة الارهاب السعودي الوهابي الذي احتضنته الدول الاستعمارية.

رابعا: لان الشعب الايراني قوي بإرادته و علمه و اسلحته التي ارعبت الخليج الوهابي و رباعي الدول الاستعمارية التي ذكرت.

رابعا: لان الشعب الايراني حقق الاستقلال الاقتصادي الغذائي و الزراعي و الصناعي و لا يحتاج للاستيراد من الدول الاستعمارية التي ذكرت.

ختاما: ما ذكر يكفي لتفسير عداء الخليج الوهابي و عداء الدول الاستعمارية لإيران لأنها اصبحت شوكة في قلوب اعدائها.

ملاحظة: الدول الاستعمارية الوحشية التي ذكرت اتهمت ايران بقصف المنشئات النفطية السعودية بينما هي تشارك مع الارهاب الخليجي الوهابي العبري الاسلامي في قتل الابرياء الشيعة في كل مكان.

سؤال: لماذا الغضب على ايران حتى لو قصفت ارامكو للدفاع عن نفسها و عن الشيعة و الدفاع عن النفس واجب و لا يغضب الغرب المنافق على الخليج الوهابي و على نفسه لقتل الابرياء في اليمن؟

السبب لان الدول الاستعمارية الوحشية بريطانيا و فرنسا و المانيا و امريكا خاصة في عهد المتهور المستهتر ترامب لديها الدولار اغلى من ارواح الابرياء مع انها تهرج عن الديمقراطية و حقوق الانسان و الحيوان.

ملاحظة: الخليج الوهابي و الدول الاستعمارية لديهم ابواق اعلامية عراقية و عربية و خليجية وهابية لا تستسيغ ما ذكر.