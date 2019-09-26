نائبة: زيارة عبد المهدي جاءت برغبة سعودية للتوسط بحل أزمة اليمن

أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية جاءت برغبة حكومة الرياض لدخول العراق وسيطا بينها وبين اليمن لحل الأزمة.

وقالت الحامدي في تصريح إن “عبد المهدي توجه للسعودية برغبة من حكومة الرياض بحل أزمة اليمن ودخول العراق وسيطا بينها وبين أنصار الله”، لافتة إلى إن “السعودية تمتنع من إعلان رغبتها بحل الأزمة مع اليمن بشكل علني لعدم أظهرها بأنها الخاسرة من المعارك الحالية”.

وأضافت أن “عبد المهدي توجه للسعودية لحل أزمة اليمن وسيكون وسيطا ناجحا لتخفيف حدة التوتر كون الحكومة العراقية لديها علاقات كبيرة مع عدد من الدول وقادرة على تهدئة الوضع الأمني في المنطقة”، مبينة أن “زيارة عبد المهدي حضت بدعم دولي واسع لحل أزمة اليمن”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وصل ، صباح امس الأربعاء، إلى السعودية في زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات.