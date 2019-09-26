نقيب المحامين يشيد بالفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا

اكد نقيب المحامين السيد ضياء السعدي اهمية الفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى ضرورة العودة اليه من قبل العاملين في السلطات ببناء الدولة والمجتمع.

وقال السعدي في رسالة وجهها إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، إن “لا مناص لنا ونحن نقلب صفحات الفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا إلا الاشادة والثناء بهذا الانجاز الكبير والمهم شكلاَ ومضموناً وتوثيقياً لما يمثله من اهمية ومن جهد رصين ومعتبر”.

واضاف السعدي، أن الفهرس “ارتبط بإرساء العديد من المبادئ الدستورية والقانونية التي يمكن الرجوع اليها بيسر وسهولة والاستناد عليها من قبل العاملين في سلطات الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية باتجاه بناء الدولة والمجتمع في ظل قضاء مستقبل ونزيه لا سلطات عليه إلا سلطة القانون”.