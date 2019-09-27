اتحاد علماء المسلمين يطالب بإجراء استفتاء شعبي بشأن السفارة الأميركية في بغداد

طالب اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الجمعة، باجراء استفتاء شعبي في عموم محافظات العراق، لبيان رأي العراقيين بخصوص بقاء السفارة الامريكية وقواتها في البلاد.

وقال رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، “راينا واضح حيال السفارة الامريكية في بغداد بانها مصدر كل الشر في العراق ومطبخ الدسائس والازمات وقواتها المنتشر في بعض القواعد العسكرية هي قوة احتلال جديد”.

واضاف المعموري، ان “اتحاده يطالب بإجراء استفتاء شعبي ترعاه القوى والمنظمات والمؤسسات الوطنية في كل المحافظات لبيان راي كل العراقيين بشأن وجود السفارة الامريكية وقواتها في العراق”، مؤكدا بان “نتائج الاستفتاء ستمثل رأي ملزم للحكومة وبرلمانها”.

واختتم حديثه بالقول ان “البلاد لن تستقر مادامت السفارة الامريكية موجودة في بغداد “.

وصخبت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ليل الإثنين الماضي، على أصوات ‏صافرات الانذار التي انطلقت بعد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، قرب السفارة ‏الأميركية في بغداد، اعقبهما بدقائق، صاروخ ثالث، سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء.

ويأتي سقوط الصاروخين من نوع كاتيوشا، قرب السفارة الأمريكية، في خضم توتر شديد ‏بين واشنطن وطهران، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.‏

ويعود آخر هجوم مماثل إلى 19 أيار الماضي، عندما سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة ‏الخضراء، بعد أيام من سحب واشنطن لموظفيها ودبلوماسييها غير الأساسيين من العراق‎.‎