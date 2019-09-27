احتضار 00 الصقر( احتضار مظفر النواب) (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

هذا ( المظفرُ) يحتضِرْ مابعدهُ حُسنٌ نضِرْ

أمسى وأصبحَ جاثما

وبليلهِ ضاقَ الفجِرْ!

تحتَ الجراحِ مُكوّمٌ

يلتاعُ من تحتِ (النثِرْ)

الشعرُ يبكي حولهُ

يبكي بكاءَ المندحِرْ!

بطلٌ هوى في ساحِها

بخيولهِ (طاحَ) الشعرْ

هذي سلاطينُ العَمى

تمشي بيومٍ مُكفهِرْ!

(نوابُ) أنتَ دحرتهم ْ

من ذئبِهمْ حتى (النمرْ)

شتّمتهمْ لم يرعووا

ووعدتهمْ مجدا نخِرْ!

صحبوا الشعوبَ على الأذى

صادوا الطحالبَ من عَكِرْ!

25/9/ 2019

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(1) كتبت مواساة للشاعر مظفر النواب على اثر مرضه (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره