الإيمان ماء الروح … نص فكري

1

وهو يقرأ في فصول النظم وثقافاتها رأى أضواء الأرض

وهو يقرأ في كتاب العشق رأى النجوم والسماء …

2

الدموع حملت عنه وجع الفوضى لكنها لم تحمل أسئلة الشك

مع الكلمات الرصينة أصبحت تلك القطرات رقيقة وصادقة …

3

صرخ التراب خرجت السيوف من الدم هنا يضمحل الموت هنا منبت الرايات

هذه الأرض لا تموت فهي روح الأرض …

4

رحلة الأبعاد كانت مع الأشياء

لا قيمة لها هي فقط تمد مجرى الجسد بالوهم الإيمان ماء الروح …

5

بين الصفحات قرابين بين السطور ضحايا

كل من مر بجانب تلك الحروف سقط من ثقب الذات …

6

من يتحكم في العقل المنطق الخالص

خط الإلهام الحكمة تقترن بخط القلب …

7

النصوص التي قدمها البشر للطرح والنقاش ليست مقدسة

هي مقدمة لشرح الخطايا المقنعة …

8

لا يمكن أن تنتهي الحياة بهذه الطريقة المأساة ماهي الا خاتمة ذات تأثير عنيف على الشكل

المضمون هو اليقين …

9

الفلسفة هي دراسة لاشكالية الفهم والإدراك نظريا

لكن اثناء العمل والنشاط البشري أحتار صناعها في وضع وصف دقيق وثابت لهما …

10

القوانين البشرية متهالكة تبيح الكسب والربح

الفكر الرجعي يعتقد أنه يمتلك قدرات خارقة لخلق صراع ازلي مع النشوة والشهوة …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب