الإيمان ماء الروح … نص فكري
1
وهو يقرأ في فصول النظم وثقافاتها رأى أضواء الأرض
وهو يقرأ في كتاب العشق رأى النجوم والسماء …
2
الدموع حملت عنه وجع الفوضى لكنها لم تحمل أسئلة الشك
مع الكلمات الرصينة أصبحت تلك القطرات رقيقة وصادقة …
3
صرخ التراب خرجت السيوف من الدم هنا يضمحل الموت هنا منبت الرايات
هذه الأرض لا تموت فهي روح الأرض …
4
رحلة الأبعاد كانت مع الأشياء
لا قيمة لها هي فقط تمد مجرى الجسد بالوهم الإيمان ماء الروح …
5
بين الصفحات قرابين بين السطور ضحايا
كل من مر بجانب تلك الحروف سقط من ثقب الذات …
6
من يتحكم في العقل المنطق الخالص
خط الإلهام الحكمة تقترن بخط القلب …
7
النصوص التي قدمها البشر للطرح والنقاش ليست مقدسة
هي مقدمة لشرح الخطايا المقنعة …
8
لا يمكن أن تنتهي الحياة بهذه الطريقة المأساة ماهي الا خاتمة ذات تأثير عنيف على الشكل
المضمون هو اليقين …
9
الفلسفة هي دراسة لاشكالية الفهم والإدراك نظريا
لكن اثناء العمل والنشاط البشري أحتار صناعها في وضع وصف دقيق وثابت لهما …
10
القوانين البشرية متهالكة تبيح الكسب والربح
الفكر الرجعي يعتقد أنه يمتلك قدرات خارقة لخلق صراع ازلي مع النشوة والشهوة …
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب