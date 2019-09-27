Posted on by

الإيمان ماء الروح … نص فكري

الإيمان ماء الروح … نص فكري

1

وهو يقرأ في فصول النظم وثقافاتها رأى أضواء الأرض

وهو يقرأ في كتاب العشق رأى النجوم والسماء …

2

الدموع حملت عنه وجع الفوضى لكنها لم تحمل أسئلة الشك

مع الكلمات الرصينة أصبحت تلك القطرات رقيقة وصادقة …

3

صرخ التراب خرجت السيوف من الدم هنا يضمحل الموت هنا منبت الرايات

هذه الأرض لا تموت فهي روح الأرض …

4

رحلة الأبعاد كانت مع الأشياء

لا قيمة لها هي فقط تمد مجرى الجسد بالوهم الإيمان ماء الروح …

5

بين الصفحات قرابين بين السطور ضحايا

كل من مر بجانب تلك الحروف سقط من ثقب الذات …

6

من يتحكم في العقل المنطق الخالص

خط الإلهام الحكمة تقترن بخط القلب …

7

النصوص التي قدمها البشر للطرح والنقاش ليست مقدسة

هي مقدمة لشرح الخطايا المقنعة …

8

لا يمكن أن تنتهي الحياة بهذه الطريقة المأساة ماهي الا خاتمة ذات تأثير عنيف على الشكل

المضمون هو اليقين …

9

الفلسفة هي دراسة لاشكالية الفهم والإدراك نظريا

لكن اثناء العمل والنشاط البشري أحتار صناعها في وضع وصف دقيق وثابت لهما …

10

القوانين البشرية متهالكة تبيح الكسب والربح

الفكر الرجعي يعتقد أنه يمتلك قدرات خارقة لخلق صراع ازلي مع النشوة والشهوة …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close