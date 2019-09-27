البرلمان يرسل لعبد المهدي اسم مرشحة مصلاوية لشغل منصب وزير التربية

اعلنت لجنة التربية النيابية يوم الخميس ارسال اسم مرشحة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل منصب وزير التربية في الحكومة العراقية.

وكان عبد المهدي قد كلّف اللجنة في اجتماع جمعهما مؤخرا بتقديم مرشح لشغل منصب وزارة التربية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم انه وبعد تكليفها بهذه المهمة “تم تشكيل لجنة فرعية من اعضاء اللجنة الممثلين من محافظة الموصل من اجل ترشيح شخصية تمتاز بالكفاءة والخبرة التربوية من ابناء محافظة الموصل أخذين بنظر الاعتبار الشروط الواجب توفرها في المرشح والتي طالب بها رئيس مجلس الوزراء لشغل هذا المنصب”.

واوضح البيان انه “بعد دراسة مستفيضة انتهت اللجنة من اختيار المرشحة وارسال السيرة الذاتية لغرض لاطلاع عليها وتقييمها من قبل رئيس مجلس الوزراء وامكانية تمرير المرشحة لغرض التصويت لصلحها دخل قبلة البرلمان في حال الموافقة وارسال السيرة الذاتية الى البرلمان”.

هذا ولم يفصح البيان عن اسم المرشحة التي ارسل سيرتها الذاتية الى عبد المهدي.