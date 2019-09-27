الحزب الإسلامي العراقي ينعى الداعية والمفكر الكبير مصطفى الطحان

نعى الحزب الإسلامي العراقي ، فضيلة الداعية والكاتب الإسلامي الكبير مصطفى الطحان ، والذي وافته المنية يوم أمس في مدينة اسطنبول .

وأشاد الحزب في نعيه بالفقيد الطحان ، عادا اياه من أبرز رواد الإصلاح وقادة العمل الاسلامي ، مستذكرا دوره المهم حين كان رئيسا للاتحاد العالمي للطلبة المسلمين ، وأثره الفاعل في ترجمة ونشر العديد من الكتب النافعة .

كما ابتهل الى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويجزيه عن امتنا خير الجزاء ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

يذكر أن المرحوم الطحان ولد في لبنان عام 1940م في بلدة كوشا ، وحصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة استانبول عام 1964م ، وعرف رحمه الله بفكره الاسلامي الوسطي ، وهمته العالية في الدعوة الى الله .

‏

photo_2019-09-26_19-41-32.jpg

photo_2019-09-26_23-28-56.jpg