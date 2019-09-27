الحكيم يعلق على قرار تجميد عبدالوهاب الساعدي

علق رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الجمعة، على قرار تجميد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، مؤكدا انه يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة.

وكتب الحكيم، على “تويتر” اليوم، (27 أيلول 2019)، انه “من منطلق افتخار الشعوب بصانعي انجازاتها، من حقنا ان نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الارهاب الداعشي لصولاته واقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين”.

وأضاف قائلا، ان “هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام”.