الدفاع العراقية للسفير الايراني : لن نسمح بتهديد المصالح الأميركية على أراضينا

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة على تصريحات للسفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ، كان قد هدد فيها بضرب القوات الاميركية في العراق اذا ما تعرضت بلاده لهجوم عسكري امريكي .

الخفاجي قال : إن “العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا والتي تهدد مصالح البلدين “، مردفاً ” أكدنا بأن الأراضي العراقية خط أحمر ” .

وأضاف أن “العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران ، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه”.

وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قال في تصريح متلفز ، امس الخميس ، إن بلاده ستقصف القوات الأميركية في العراق أو أي مكان آخر، في حال استهدفت عسكرياً من الولايات المتحدة.

واشار إيرج مسجدي ، الى أن “إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة ، سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر”، مؤكداً أنهم “يعرفون جيداً بأن إيران لا تمزح أبداً”.

كما كان السفير الإيراني لدى بغداد قد دعا الحكومة العراقية إلى أن ”تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية“، مشيرًا إلى أن ”الكثير من العراقيين يحبون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكننا أن نمنعهم من ذلك“.