الفريق الساعدي :نقلي من مكافحة الارهاب الى الدفاع “اهانة” وافضل التقاعد!

استغرب قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ،صدور اوامر بنقله من الجهاز الى وزارة الدفاع مؤكدا انه ىفضل التقاعد على هذا الامر .

وقال الساعدي في تصريح تلفزيوني ان “امر النقل جاء على شكل (عقوبة) لا اعلم سببها على الرغم من اني شاركت بالكثير من المعارك واضحي بأيام اجازتي في سبيل ان اكمل الواجب على اتم وجه”.

وتابع ” ارفض “(أمرة) الدفاع وهذا النقل عبارة عن إهانة”. واضاف ” طلبت من القائد العام للقوات المسحلة السجن اذا امر النقل جاء لعقوبة “.واضاف :”افضل التقاعد على نقلي بهذه الطريقة”.