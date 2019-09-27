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اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء واستخدام العنف ضد حملة الشهادات العليا في العراق

أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء واستخدام العنف ضد حملة الشهادات العليا في العراق الذين تظاهروا بشكل سلمي مطالبين بحقوقهم في إيجاد فرص العيش الكريم .

كما طالب ممثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الحكومة العراقية علي الخفاجي بإحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الشرف لحماية الإنسان من العنف والاضطهاد وتسجل موقفا رسميا إزاء الخروقات التي حصلت من ضرب واعتداء على المتظاهرين السلميين داعيه بالوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حلول لا تتقاطع والنظم الديمقراطية في احترام الإنسان وكفالة العيش الكريم لهم… علي الخفاجي ممثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب العراق

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