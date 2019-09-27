المالية النيابية تبحث مع وفد كوردستاني ملفات النفط والمنافذ وديوان الرقابة

استقبلت اللجنة المالية النيابية برئاسة هيثم الجبوري وحضور اعضائها يوم الخميس وفداً من برلمان اقليم كوردستان.

وناقش الطرفان عدداً من النقاط المهمة وخاصة فيما يتعلق بضرورة تسليم النفط لشركة التسويق “سومو”، فضلا عن الايرادات غير النفطية الاخرى، وضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية لسيادة الحكومة الاتحادية إضافة الى اخضاع حسابات الاقليم لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

كما أكدت اللجنة المالية على ضرورة حث الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم وتقريب وجهات النظر بينهما لحسم جميع القضايا العالقة، بما فيها قضية شركات الاتصالات والاسراع بإقرار قانون النفط والغاز لما له من أهمية تعود بالفائدة الى جميع ابناء الشعب العراقي.

واوضحت اللجنة المالية انها تضع مبدأ المساواة والعدالة كأساس وأولوية في توزيع الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد والسعي الدائم لإقرار قوانين تحافظ على المال العام.