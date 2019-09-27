النجيفي يوجه رسالة إلى عبد المهدي بعد قرار إحالة الساعدي إلى امرة الدفاع

وجه رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة عبد العزيز النجيفي، اليوم الجمعة، رسالة الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بخصوص إحالة قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع.

وجاء في البيان الذي أصدره النجيفي، “في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، وللأسف الشديد فقد فوجئنا اليوم بإحالة البطل العراقي الغيور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الأمرة بعد صولات وجولات كان فيها نجما بارزا من نجوم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم البغيضة”.

وتابع ان “إنعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات “. داعيا “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى اعادة النظر في احالة الفريق الساعدي الى الأمرة، لأن هذا الامر عد تجميدا لبطل عراقي شجاع، وإعادته الى موقعه معززا مكرما”.

وكان عبد الوهاب الساعدي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي يقضي بإحالته إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أكد رفضه للقرار، الامر الذي اثار ضجة كبيرة من قبل رواد التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية وثقافية، الذين تناقلوا صور الساعدي في المعارك، مذكرين عبدالمهدي بما قدمه هذا القائد العسكري من مواقف بطولية سطرت أروع ملاحم الفداء والتضحية خلال الحرب التي خاضتها القوات الأمنية ضد تنظيم داعش، متسائلين بالوقت ذاته عن الجدوى من هكذا قرار.