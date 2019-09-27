ایران تتبوأ المرتبة الاولى بتصدير السلع للعراق

أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، الخميس، أن ايران تتبوأ المرتبة الاولى في تصدير السلع للسوق العراقية حاليا.

واوضح حميد حسيني في كلمة بمنتدى “التجارة مع العراق وآفاق 2020” اليوم الخميس، أن المنافسين التجاريين يسعون عبر فتح مكاتب في العراق نيل المرتبة الاولى في هذه السوق، فيما صادرات السلع الايرانية كالالبان والسيارات وعوازل الرطوبة وغيرها تحتل مكانية جيدة فيها.

ولفت الى أن 25 مجموعة سلعية ايرانية محددة من قبل مصلحة الكمارك يتم تصديرها للعراق.

واكد حسيني ان ايران تستهدف ايجاد مدن صناعية مشتركة مع العراق، وتسعى عبره لتصدير السلع لبلدان أخرى.