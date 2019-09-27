بارزاني لجنرال دولي: الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال قائمة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، الأربعاء نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال جيرالد ستريكلاند والوفد المرافق له.

خلال الاجتماع، وجه رئيس الحكومة شكره للدعم الذي يبديه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.

كما جرى في الاجتماع بحث تهديدات تنظيم داعش وسبل التصدي لها، واتفق الجانبان على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق، كما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لردعها.

وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “ما زالت تهديدات داعش مستمرة، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش لا تزال قائمة”.

هذا وأشاد الجنرال بالتنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، كما عبّر عن استعداد التحالف الدولي لمواصلة مساعدة قوات البيشمركة وخصوصاً في مجال التدريب العسكري.