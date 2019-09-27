بالفيديو…أخصائية تغذية علاجية تنصح في:أكثروا من تناول التوت البري والخيار والبقدونس للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم

أخصائية تغذية علاجية تنصح في قناة الغد:

قالت الدكتورة مجد الخطيب، أخصائية التغذية العلاجية الأردنية، إن من يريد إتباع حمية غذائية “ريجيم” عليه أولاً إجراء فحص، للوقوف على الكتلة العضلية في جسده ومعرفة نسبة تركيز المياه والدهون في الجسم.

وأضافت الخطيب خلال لقاء لها في قناة الغد أن عملية التخلص من السوائل الزائدة في الجسم هي عملية سهلة، لأن أسرع مكون ممكن أن يفقده الجسم هو المياه، إلا في حالات مرضية معينة فتناول الشخص لأدوية معينة مثل عقار الكورتيزون، يزيد من احتباس السوائل لمن يتناولونه لفترات طويلة.

وأوضحت الخطيب لـ الغد أن من أكثر الأغذية التي تساعد على فقدان الجسم للسوائل هو التوت البري، لأنه من أكثر الثمار المُدرة للبول بشكل طبيعي، وكذلك الخيار والبقدونس يساعدان على التخلص من احتباس السوائل،

وفي حالات وجود كتلة عضلية عالية تتم زيادة كميات البروتين التي يأخذها الجسم وتغيير كمية الكربوهيدرات مع تناول كميات كبيرة من الخضروات للتأكد أن الكُلية تعمل وتطرد البروتين الزائد لتجنب الاصابة بمرض النقرس.

وأشارت الخطيب إلى احتباس السوائل في الجسم له عدة أضرار، منها الانتفاخ والشعور بالغثيان، والهبوط في الضغط وأحيانا فقدان الوعي.