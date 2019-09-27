برشلونة يعلن عن تطورات إصابة ليونيل ميسي خلال مباراة فياريال

ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني (رويترز)

أصدر نادي برشلونة بياناً بمستجدات حالة اللياقة البدنية لنجمه ليونيل ميسي بعد خروجه في الشوط الثاني من مباراة فياريال.

وسيتم مراقبة ميسي وتقييمه يومياً لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بعضلاته الضامة.

وقال بيان النادي “لاعب الفريق الأول ليو ميسي يُعاني من استطالة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، لن يكون متاحاً لفترة وسيتم تحديد تقدمه ومدى فترة علاجه”.

وكان الفوز 2-1 على فياريال هو بداية ميسي الأولى كأساسي هذا الموسم، بعد أن عاد إلى اللعب بنصف ساعة كبديل ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، كما أنه شارك كبديل ضد غرناطة.

وسجل ميسي 51 هدفاً لبرشلونة في الموسم الماضي، وفاز هذا الأسبوع بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، متقدماً على كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

وتم تعزيز برشلونة بفضل عودة ميسي إلى لياقته البدنية، وكذلك عودة عثمان ديمبيلي، الذي كان يعاني من إصابة في أوتار الركبة منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

وترك الفوز على فياريال برشلونة في المركز الخامس في الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدّر.