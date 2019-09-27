Posted on by

برلماني كوردستاني يطلق نداء استغاثة عاجل لانقاذ حلبجة

طالب عضو في برلمان كوردستان في مذكرة له، الاربعاء، انقاذ مدينة حلبجة من خطر النفايات، كون الشركة المتعهدة بتنظيف المدينة قد انتهى عقدها وتوقفت اعمال التنظيف في حدود محافظة حلبجة واقضية بنجوين وسيد صادق والنواحي والقرى.

وجاء في مذكرة عضو برلمان كوردستان سركو كلالي “الرجاء انقذوا البيئة ونظافة مدينة حلبجة واقضية شهرزور وبنجوين وسيد صادق”.

وكان العقد المبرم مع شركة غاريس المكلفة برفع النفايات في محافظة حلبجة والمناطق التي تم ذكرها في المذكرة اعلاه قد انتهى منذ مطلع العام الحالي، ومن ثم تم تمديده الى نهاية الشهر السابع، وانتهى الموعد الجديد ايضاً، وهي مستمرة باداء مهام التنظيف لحد الان من دون التمديد لعقدها او التعاقد مع شركة اخرى لتبدأ بالعمل بدلاً منها.

‎واضاف كلالي ان الشركة قامت قبل مدة بايقاف اعمالها لمدة يومين، الامر الذي تسبب بالعديد من المشكلات، وقامت العديد من الجهات بتوفير سلفة للشركة فقامت باستئناف اعمال رفع النفايات من دون ايجاد حل حاسم للموضوع.

وقامت شركة غاريس امس مرة اخرى بايقاف اعمالها وعادت المشكلة من جديد، واذا لم يتم علاج الموضوع ولم يتم التخلص من نفايات البيوت والاسواق لمدة اسبوع فسيتسبب ذلك بصعوبات جمة في هذه المدن، حسب كلالي.

ولفت كلالي الى ان الحل يكمن في التعجيل بقيام الجهات المعنية بالتحرك وتوقيع عقد مع اية شركة متخصصة بهذا المجال، او التمديد لعقد شركة غاريس، لكي لا تتحول هذه المدن الى “مزبلة كبيرة” تحمل مخاطر كبيرة في انتشار الامراض.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close