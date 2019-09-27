برلماني يفصح عن 75 مصرفا عراقيا ومبالغ خيالية “لأناس كانوا حفاة لا يمتلكون شيئا”

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي يوم الخميس الى تفعيل مبدأ من “أين لك هذا” بعد ان استحوذ أناس “حفاة لا يمتلكون شيئا” على مولات وعشرات المصارف والمباني التجارية والمئات من شركات الصيرفة.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم، ان” الفساد في الدولة العراقية اصبح ثقافة معززة من الاحزاب الفاسدة وهي آفة اكلت الدولة العراقية ولزاما علينا ان تكون هناك خطط لا شعارات وبرامج لا دعايات وعمل لا انتخابات”، مشددا على ضرورة ان” يشكل مجلس النواب لجان نيابية لمتابعة جميع ملفات الفساد من 2003 حتى اليوم”.

واشار الى ان” جميع اموال الدولة هدرت وتحولت الى مولات ومصارف وعمارات واستثمارات في جيوب الفاسدين “، لافتا الى ان” هناك 75 مصرف ومبالغ خيالية لأناس كانوا لا يملكون شيء وكذلك صيرفات بالمئات لأناس كانوا عبارة عن أناس حفاة وهناك شقق وفلل واستثمارات بمليارات الدنانير وهناك في منطقة الجادرية والمنصور والكرخ في العاصمة بغداد الكثير من المعدومين بالأمس اصبحوا من اصحاب الاموال لسرقتهم اموال الدولة “.

واضاف الصيادي انه “لابد من تفعيل “من اين لك هذا” لمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا اموال الدولة من بعض الاحزاب وبعض رؤساء الكتل “، موضحا ان” هناك مصارف خلفها جهات سياسية يعرفها الشارع العراقي ولا نعرف لماذا لم تفتح ملفات المصارف والصيرفة والفلل والعمارات داخل وخارج العراق”.

وطالب عضو لجنة النزاهة “لجنته بفتح ملف المصارف واسماء ممتلكيها والمساهمين وجميع البيوت في المناطق الراقية الذين كانوا لا يملكون شيئا”، داعيا “مجلس النواب تحمل المسؤولية وعلى المواطنين من يعلم بالأموال والقصور الادلاء للتحقيق بها “.