بمكالمة هاتفية مع عبد المهدي .. واشنطن تبعث تهديدات لمستهدفي سفارتها ببغداد

قالت مصادر عراقية، ان الولايات المتحدة الامريكية هددت باستخدام سياسة “الارض المحروقة” ضد الجهات التي تقف وراء استهداف سفارتها في العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس عن تلك المصادر قولها إن هذه التهديدات نقلها وزير الدفاع الامريكي “مارك إسبر” لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي بعد ساعات من الهجوم على سفارة واشنطن.

وقالت المصادر إن “إسبر” اعتبر ان الهجوم على السفارة يدفع بإعادة خلط الاوراق واعادة النظر في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الفصائل العراقية الموالية لإيران.

وبحسب المصادر فإن وزير الدفاع الامريكي حذر من صمت الحكومة العراقية دون اتخاذ اي اجراءات سيدفع واشنطن الى استخدام سياسة “الارض المحروقة” ضد الميلشيات الموالية لطهران في العراق.