تسمية مقرر جديد لمجلس النواب

قرر مجلس النواب العراقي، الخميس، تسمية مقرر جديد للمجلس.

وقال مصدر مطلع انه تم اختيار النائب هوشيار قرداغ مقرراً لمجلس النواب بدلاً من النائب برهان الدين اسحق.

يشار الى ان النائب هوشيار قرداغ هو برلماني عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي.