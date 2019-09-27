تعرض عشرات المواقع الالكترونية الحكومية العراقية للاختراق

تعرضت مواقع الكترونية مهمة، تابعة للحكومة العراقية، إلى الاختراق، فيما نشر المخترقون شريطا مصورا سابقاً على احدى هذه المواقع المخترقة للموديل تارة فارس، والتي كانت قد قتلت في العاصمة العراقية بغداد من قبل مجهولين.

واستهدف المخترقون الذين اطلقوا على انفسهم ماكس برو، اليوم الجمعة، عدداً من المواقع الالكترونية، فيما بدأوا الاختراق بموقع جهاز الأمن الوطني العراقي ، برسالة تم تثبيتها بواجهة الموقع على الويب سايت، بأسماء 4 أشخاص.

وقال المخترقون في رسالتهم، أن “الموظفين في جهاز الامن الوطني مصطفى، فراس وليد، اسامة حبيب، حسين اللامي ، جميعها أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين ، لايقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين ، لانتحدث عن هذه الأسماء فقط ، نتحدث عن فريق الامن السابراني لا اننا نتحدث كذلك عن فريق مستشارية الأمن الوطني، ممن يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد لتغذية باقي الشخصيات الزائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها”.

وأضافوا، أن “مكتباً في المنصور تحت اسم الغيمة يدار بواسطة الثلاثي، وماخفي كان أعظم، يقومون بشراء الثغرات عن طريق سماسرة ومبرمجين مصريين وينسبونها لنفسهم للنصب على الحكومة العراقية، يقومون بحذف ملفات غيرهم ممن يملكون الفرصة ، هذا الثلاثي، قام بالابتزاز لشخصيات عراقية كبيرة وصغيرة منها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري للترويج لأنفسهم بموارد الدولة، فهل سوف يتم محاسبة هؤلاء الاشخاص؟ “.

وأكمل الهاكرز: “لنتخذ مثال .. أسامة صادق حبيب الخيكاني، وهو أحد المتواصلين الاساسيين مع السماسرة الاجانب من الدول العربية الاخرى والافريقية، قام بابتزاز العديد من الشخصيات العراقية بمقابلات مادية وغيرها، قام ببيع وتسريب بيانات تهدد الامن القومي العراقي، بيانات بملايين المدخلات لجميع مواطني العراق لمقابلات مادية او مقابل اغراض بالعلامة الزرقاء”.

وتسائل المخترقون: “هل هو فنان؟ هل هو شخصية معروفة؟ بأي حق يقومون بتسريب بياناتكم”، قائلين: “سوف نقوم بوضع هذه الرسالة هنا.. ولكم مهلة 72 ساعة في حال لم يتم عمل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق هذه العصابة سوف نتخذ اجراءات بحق الشخصيات الادارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم”.

يذكر ان نحو 30 موقعا الكترونياً تابعاً للحكومة العراقية تعرض للاختراق، منذ فجر اليوم الجمعة، تمت استعادة بعضها لحد الآن.