رقـم البيـان ـ ( 146 ) إن العراقي الموالي لوطنه العراق لا يعتقد بأن الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال

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التاريخ ـ 27 / أيلول / 2019

إن العراقي الموالي لوطنه العراق لا يعتقد بأن الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال

فشلت في بناء العراق، بل كانت ومازالت هي حكومات في وقت من الدهر فرضتها ايران الصفوية

لإبادة الشعب العراقي الأصيل، وإستبداله بأجناس خسيسة بوسائل إرهابية بالمقام الأول

وبخصوص ملتقى “العراق يتعافى” ملتقى فاشل، لأن العراق لن يتعافى ونظام ملالي خامنئي قائم

وكذلك الزيارة التي قام بها بأمر من خامنئي كبير المنافقين عادل عبد المهدي الذي يحمل في وجدانه النتن العداء لآل السعود بالذات لاقناع قادة المملكة كي لا يردوا على جريمة خامنئي اللعين على ارامكو

يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. منذ هجوم جرذان إيران المارقة مع احتلال امريكا العراق، توجهت إيران خامنئي بكل ما تمتلك من طرق وادوات الشر والعدوان، وسياسات شيطانية للانتقام من الشعب العراقي وسحقه وإبادته بوسائل واساليب إرهابية وإستبدال الشعب العراقي بأجناس طائفية خسيسة، كما جرى ويجري فعلاً على أرض الواقع. فأخطر ما فعلت وتفعل ايران بالعراق بكل مكر ودهاء وسموم هو سلب ارادة الشعب والهيمنة على العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً وفكرياً وعقائدياً، وذلك بفتك الشعب بالمخدرات، ونهب جميع خيرات العراق وموارده الطبيعية وتبديد طاقاته البشرية، وتصدير الادوية الفاسدة وبضائعها المنتهية صلاحيتها بعشرات المليارات من الدولار، وهدم وتدمير ركائز البنى التحتية وكل ما هو عامر من منظومات العراق الإستراتيجية بمعاول مليشياتها الإرهابية، حتى بلغ حجم الدمار الذي لحق بالعراق منذ غزو جرذان الملالي للعراق عام 2003، أكثر من 700 مليار دولار. ابتداءاً من كبير الحاقدين على شعب العراقي ابراهيم الجعفري وهي مستمرة بأبشع صور الانتقام من أبناء الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى تحت رعاية المنافق بامتياز عادل عبد المهدي راعي جرائم مليشيات السفاح قاسم سليماني.

2. إن ولاية فقيه الفساد والشر والارهاب استطاعت بالكذب والنفاق والمراوغة والتضليل السياسي التي لطالما عرفت بها، ان تخلق نفوذاً كبيراً موالياً لها من همج ورعاع من بين العوام من الشعب، ومن الذين يسبحون في محيط المعممين بعمائم الشياطين، وكونت منهم مليشيات دموية وجعلتها فوق العراق وشعبه وفوق القانون والدستور والحكومة. تقوم باغتيال خصومها بوضح النهار، وقمع المظاهرات بقسوة حتى بحق الشيعة الوطنية بوسط وجنوب العراق، وتقوم بتحريف الثوابت الانسانية المنحوتة في صفحات الرسالات السماوية والمواثيق الوضعية، وتجعل من العراق مستعمرة دكتاتورية دينية بدوافع طائفية وعنصرية. وقدمت الموصل هدية لداعش “لتنتقم بنفسها من أبنائها تحت غطاء تحريرها من داعش”، وقامت بسلب ونهب وسرقة اموال وممتلكات اهلها بصورة أبشع مما قامت بها داعش، وعملت على تغير ديمغرافية المحافظة، ولا يقتصر ذلك على افعال مليشيات الحشد الشعبي فقط، بل قامت بالشراكة مع ” الكتل السنّية المنبطحة تحت أحذية ملالي ايران” لإشباع غرائزها الدنيئة، مقابل الإضرار بمصالح شعبها في العراق، وهدم ما تبقي من رموز العراق الفنية والتراثية والرمزية لبغداد وتاريخ البلاد الحديث.

3. والعار كل العار ” لسنّة ملالي ايران” لسكوتهم وهم يشاهدون صور الخميني وخامنئي معلقة في شوارع العراق، ووقوفهم مع خامنئي في محاربة دول الخليج العربية وبخاصة الشقيقة المملكة العربية

السعودية، وتقبيلهم اقدام الذين يجعلون مصير كل من ينتقد خامنئي او الخميني، الخطف والتعذيب والقتل ورمي جثثهم بالطرقات لإرعاب الشعب. وساهموا بجهودهم الخيانية لتصبح ايران خامنئي اللاعب الأبرز بفعل مليشياتها الإرهابية وتجعل من العراق دولة هشة ومتخلفة أمام أنظار العالم.

الحزمة الوطنية العراقية

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ملاحظة لابد منها /

إن “التكرار في بيانات الحزمة الوطنية العراقية” كما يجدونه الاخوة المتابعين الأفاضل، تتكرر بصورة تتناسب مع التوسع الذي يحصل من أحداث ومتغيرات جديدة في عالم السياسة عموماً، وتتكرر الكلمة أو الجملة أكثر من مرة لزيادة التأكيد والتنبيه والإفهام، ولا نعتقد بأن هكذا تكرار غير مطلوب أو لا قيمة له قط.