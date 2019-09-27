روحاني: أمريكا نشرت رادارات بأموال العراق والخليج

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الولايات المتحدة الامريكية نشرت رادارات بأموال العراق ودول الخليج.

وتابع روحاني متحدثا في نيويورك لـ ABC News أن “الشعب اليمني يتعرض لقصف مكثف لمدة خمس سنوات ودمرت حياتهم كلها، مما جعل اليمنيين مستائين للغاية، بينما أحرزت القوات المسلحة اليمنية تقدما هائلا في الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي فاجأنا جميعا، لذا فإن السبيل لمنع التوترات تتمثل في محاولة تعزيز السلام والأمن في المنطقة، يجب أن تنتهي الحرب اليمنية وأن توقف الولايات المتحدة الضغوط غير القانونية على الشعب الإيراني”.

وتابع ان من “المخزي جدا للحكومة الأميركية أن تنشر هذا العدد من الرادارات وجميع المعدات بأموال من السعودية والكويت والإمارات والعراق في المنطقة بأسرها، وأن تجلب مجموعة متنوعة من منظومات باتريوت، لكنها غير قادرة على اعتراض وتدمير الصاروخ، وفي المقابل تطلق الادعاءات المضللة والاتهامات الخاطئة، يتعين على حكومة الولايات المتحدة التي لديها الكثير من الرادارات في المنطقة أن تقول ما السبب”، موضحا ان “الهجوم على ارامكو كان من اليمن، وإذا لم تنته الحرب اليمنية ، فستكون هناك هجمات أشد بكثير من قبل اليمنيين”.

وردا على سؤال حول “العقوبات” التي تفرضها الحكومة الأميركية ضد إيران، قال روحاني ان “ما يتعين على الأدارة الأميركية التفكير به هو ماذا جنت من فرض عقوبات صارمة على إيران، هذا العمل الأميركي هو على حساب الولايات المتحدة نفسها، وشركائنا التجاريين، والشعب الإيراني، ومن ناحية أخرى، تمارس الإرهاب الاقتصادي بفرض مثل هذا الحظر على الشعب”.