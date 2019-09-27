سرايا السلام في سامراء ترد على جمال الكربولي تنفي انتهاك حقوق المواطنين

نفى المتحدث بإسم قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي صفاء التميمي، الخميس، الاتهامات التي اوردها رئيس حزب الحل جمال الكربولي حول قيام سرايا السلام بفرض الاتاوات على عجلات الحمل في مداخل سامراء وانتهاكات اخرى بحق المواطنين.

وقال التميمي في بيان صحفي، اليوم (26 ايلول 2019)، انه “في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي ( سرايا السلام سابقا ) البطولات والتضحيات ومواصلة الجهود الأمنية الرامية الى تحقيق الإستقرار الأمني في سامراء تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتبحث عن وسيلة للنيل من هؤلاء الأبطال”.

واضاف، انه “وإذ نحتفظ بحق الرد القانوني وفق ما لنا من حق وإجراءات قضائية سنقوم بها ردا على الإتهامات التي نشرها السيد جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي نود أن نبين ما يلي” :

1- (نظام الكفيل ) نظام وضع من قبل قيادة عمليات سامراء ( القوات الأمنية ) أسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية ولا علاقة للحشد الشعبي اللواء 313 “سرايا السلام ” بذلك

2- لا علاقة لنا بعجلات الحمل فكل الإجراءات تتخذ من قبل القوات الأمنية المشرفة على السونار

3- بخصوص منع صيادي الأسماك فهذا الكلام أيضا غير صحيح لأنهم موجودون في القاطع وبإشراف من القوات الأمنية الشرطة الإتحادية ولكننا أبعدناهم عن مناطق الخطر التي يتواجد فيها العدو وبسبب ما تعرضوا له حيث قُتل خمسة صيادين من قبل العدو قبل مدة .

جدير بالذكر ان رئيس حزب الحل جمال الكربولي كان قد اتهم في وقت سابق سرايا السلام بفرض الاتاوات على سيارات الحمل في مداخل قضاء سامراء ومنع صيادي الاسماك في بحيرة الثرثار من مزاولة اعمالهم والتحكم بدخول المواطنين الى القضاء عبر فرض (نظام الكفيل).