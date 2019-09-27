علغى هامش قمع المتظاهرين :النهج البعثي القمعي القديم لا زال متحكما بالنهج الأمني الجديد !!

بقلم مهدي قاسم

لم تكن بالنسبة لنا مدعاة استغراب أو دهشة لجوء قوات حفظ

الأمن و النظام إلى مواجهة المتظاهرين من أصحاب الشهادات العليا بالعنف المفرط والقمع المغلّظ ، و الذين لم يفعلوا أكثر من ممارسة حقوقهم المضمونة ــ دستوريا ــ من ناحية القيام بتظاهرات مشروعة ومحقة ، و ذلك ساعيا نحو تنفيذ مطالبهم الهادفة إلى التعيين أو إجاد

حلول مناسبة أخرى مشابهة ، بغية الخلاص من أسر البطالة التي طالت أكثر مما ينبغي ، وهي ترمي بظلالها الثقيلة و القاتمة على حياتهم اليومية و الرتيبة والبطيئة ، بدون شعور بوجود أي أمل قريب للخلاص النهائي من هذا الأسر الخانق و الفظيع ، وهم الذين أفنوا و أهدروا نضارة

شبابهم في دراسة جدية و متعبة مجهدة ، أملا في التوظيف و الخدمة و العيش الهانئ و الرغيد و طموحا مشروعا نحو تكوين أسرة و مساعدة الوالدين في الوقت نفسه ، ولكنهم بعد التخرج لم يجدوا سوى أبوابا موصدة في وجوههم ، و أذانا حكومية صماء إزاء مطالبهم و نداءاتهم ، بل

نسيا منسيا متعمدا وتجاهلا طويلا لوضعهم المفضي نحو نفق مسدود ، مع شعور بإحباط وخيبة ، فكان لابد أن يخرجوا و يقوموا بتظاهرات لفت انتباه المسؤولين والمعنيين بالأمر ، ليفهَّموا الحكومة بأن مشكلتهم ليست فقط لا زالت قائمة و إنما تتفاقم يوما بعد يوم سؤا أيضا ، بدون

أية مبادرة لغرض إيجاد معالجة جدية بهدف الخلاص من جهنمية البطالة :

نعم من جهنمية البطالة بكل عذاباتها ومعاناتها الاجتماعية

والاقتصادية والنفسية الصعبة والمتعِبة !..

و بدلا من أن يلتقي معهم مسؤول حكومي مختص بهدف محاورتهم

والاستماع إلى مطالبهم المشروعة و تقديم مجموعة اقتراحات وحلول عملية واعدة ومقنعة ، فأن الحكومة واجتهم بهروات و قذائف و صواريخ مائية جارحة ومؤذية ، بقصد ردع و تأديب بحق أناس لم يطالبوا أكثر من حقوقهم المشروعة في العمل و التوظيف و العيش الكريم ، حتى جرت عملية

قمعهم بكل هذه القسوة والخشونة ،كأنما دلالة على أن أساليب النهج البعثي القمعي السابق لا زالت قائمة ، لكونها أصبحت متوارثة كممارسة ” محترفة ” من قبل بعض من عناصر الجهاز الأمني الجديد ..

علما إننا قد كتبنا عدة مقالات ، عرضنا من خلالها تصورتنا

عن كيفية معالجة مشكلة البطالة جزئيا ولكن جذريا ، كخطوة أولى ومن ضمنها تقديم و منح قروض ــ بفوائد تسهيلية و بسيطة ــ بهدف تشجيع أصحاب الشهادات العليا نحو الاستثمار كلا حسب اختصاصه ، بدلا من التركيز على الوظيفة في جهاز الدولة ، لكون أجهزة الدولة مثقلة و مختنقة

بالبطالة المقنّعة وأنها غير قادرة على استيعاب دفعات جديدة وجديدة من جيوش بطالة مقنّعة إضافية ، بل ويجب تغيير نظرة الشباب العراقيين بخصوص التوظيف الحكومي الذي يُعد من مخلفات الأنظمة البيروقراطية و الفاشلة ، و إحلال محلها نظرة أو فلسفة الاستثمار ليكون نهجا جديدا

يقود طموحات الشباب نحو التنمية والازدهار ، و في الوقت نفسه نحو الإثراء أيضا و ذات فوائد ترجع بالخير و الفوائدة الاقتصادية للطرفين أي للخريج المستثمر والدولة في آن في آن واحد و ذلك بفضل عملية تنشيط السوق و عبرها جني الضرائب ، طبعا ، في حالة توفير مستلزمات

و شروط النجاح لمثل هذه المشاريع الاستثمارية ..

ولكن عبثا : لا من سميع ولا من مجيب !!..

هامش ذات صلة :

كتلة نيابية تطالب بالتحقيق في الاعتداء على حملة الشهادات

العليا وسط بغداد

طالبت كتلة “مستقلون” النيابية في البرلمان العراقي ، اليوم الخميس، بفتح

تحقيق بشأن الاعتداء على حملة الشهادات العليا ، وتنفيذ مطالبهم.

وقالت الكتلة في بيان، إن مواجهة المتظاهرين بالعنف والقوة امر مؤسف وغير

مقبول ودليل وجود جهات لاتريد الاستقرار وتسعى الى ابعاد الوصول الى حلول وتنفيذ المطالب.

واضافت، ” ان حملة الشهادات العليا نخبة طيبة مرموقة من ابناء هذا الشعب الاصيل

، يجب ان ينالوا اهتماما خاصا على مابذلوه من جهد وتفوق في فترات صعبة تمر بها البلاد “.

وشدّدت الكتلة على ضرورة التحقيق بما حصل من اعتداء على المتظاهرين واطلاع

الجميع عليه.

وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية ، لجأت امس الى استخدام القوة وخراطيم

المياه الحارة في تفريق اعتصام وسط العاصمة العراقية بغداد ، يستمر منذ اكثر من شهرين لحملة الشهادات العليا المطالبين بتعينهم ، ما أدى إلى وقوع اصابات بين المعتصمين كما اثارت استياء شعبياً واسعاً ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق .