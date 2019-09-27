مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

اعلن مدير اعلام غرفة تجارة اقليم كوردستان اسكندر محمد، ان من المقرر افتتاح الدورة الثالثة عشر لمعرض اربيل الدولي خلال الايام القليلة المقبلة بمشاركة 300 شركة من 24 دولة.

وقال محمد لوسائل اعلام كوردية محلية، ان “يوم الثلاثين من شهر ايلول الجاري سيشهد افتتاح المعرض الكبير الذي يضم مجالات عديدة مثل الزراعة والصناعة والاعمار والاغذية”، مرجحا ان “يكون موضع اهتمام الخبراء واصحاب رؤوس الاموال والتجار واصحاب المشاريع”.

واضاف محمد انه “تقرر ان يستمر المعرض لمدة 14 يوما”، متوقعا ان يشهد زيارة الكثير من المهتمين.

وتطرق محمد الى ان كلا من دول فرنسا وكندا والكويت وقطر وتركيا وايران والهند ولبنان وسريلانكا واوكرانيا والصين وبولندا والسويد ومصر والسعودية والاردن وامريكا وماليزيا والامارات بالاضافة الى العراق واقليم كوردستان سيشاركون في هذه الدورة من معرض اربيل الدولي.

واشار الى ان هذا المعرض الشامل والسنوي الذي يقام في اقليم كوردستان يشمل جميع المجالات، لافتا الى ان الاقليم يهدف الى جذب اكبر عدد من الشركات والدول.