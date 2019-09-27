مركز حماية الصحفيات العراقيات في ضيافة السفارة الألمانية

التقى وفد من مركز حماية الصحفيات العراقيات اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر أيلول بالمستشار السياسي والسكرتير الاول في السفارة الألمانية ببغداد.

وتحدثت السيدة لمياء العامري رئيسة المركز عن دور الصحفيات العراقيات في المجتمع وعن أهداف المركز وتطلعاته لبناء جسور التواصل بين منظمات المجتمع المدني العراقية والألمانية وامكانية افتتاح ورش عمل وتبادل الزيارات بينهما لإعطاء مساحة أكبر لدور المرأة في المجتمع.

ومن جانبه رحب السيد المستشار بوفد مركز حماية الصحفيات وثمن الدور الرائد الذي يقوم به المركز بخصوص المرأة العراقية عامة والصحفية بشكل خاص.

وعبّر عن سعادته بهذا اللقاء ووعد بتقديم الدعم لإنجاح دور المرأة في المجتمع من خلال الدورات التدريبية والورش المشتركة وفق المنظومة المهنية في عمل المرأة.