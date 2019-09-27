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مسعود : سأستقيل اذا كانت حلاً للمشاكل.. و24 ساعة حاسمة

مسعود لكوورة: سأستقيل اذا كانت حلاً للمشاكل.. و24 ساعة حاسمة مسعود لكوورة: سأستقيل اذا كانت حلاً للمشاكل.. و24 ساعة حاسمة

أبدى رئيس اتحاد كرة القدم، عبد الخالق مسعود، استعدادها لتقديم إستقالته من المنصب.
وقال مسعود في اتصال هاتفي مع برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس “اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم كان جيدا وعقد بحضور وزير الشباب وقال خلال 24 ساعة سوف تحل جميع المشاكل”.
وأضاف “إذا استقالتي حالياً تحل كل المشاكل انا سأقدم استقالتي فوراً”.
وأشار مسعود الى ان “وزير الشباب سيجتمع مع الكابتن عدنان درجال ووعدنا خيراً خلال 24 ساعة ستحل الكثير من المشاكل”.
وقال “نحن نتفق على اي شيء لخدمة العراق”.
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