مقترح اممي لتمكين النازحين من التصويت في انتخابات المجالس المقبلة

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول والمستشار الانتخابي الأول لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التقدم الحاصل في الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، ومقترحاتٍ لمواجهة التحديات المتمثلة في تمكين النازحين من التصويت.

بيان من (يونامي) قال ان ” وولبول رحبت بالخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب لتشكيل لجنةٍ رقابيةٍ برلمانية، على النحو الذي أوصت به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، للإشراف على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التحضير للانتخابات”. ونقل البيان عن وولبول قولها إن ” آلية الرقابة ستساعد في تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات الانتخابية وتعزيز المساءلة بين مسؤولي الانتخابات وبناء ثقة الجمهور وزيادة المشاركة في العملية الانتخابية.” مؤكدة ” استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم بالخبرات الاستشارية للجنة الرقابية البرلمانية “.

وتابع البيان ، ان نائبة الممثل الخاص ونائب رئيس مجلس النواب بحثا ” مقترحاتٍ لمواجهة التحديات المتمثلة في تمكين النازحين من التصويت ، بما في ذلك إمكانية فتح مرافق للاقتراع في المخيمات بإدارة موظفي الاقتراع التابعين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من المحافظات الأصلية للنازحين ” . مضيفاً ” تبادل الجانبان وجهات النظر حول المراجعة المقبلة لأنظمة التكنولوجيا الانتخابية والحاجة إلى دعمٍ خاصٍّ للعملية الانتخابية في محافظة كركوك ، والتي تشارك في انتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عام 2005. واتفقا على أنه ستكون هناك أهميةٌ للمراقبة الدولية للعملية الانتخابية “.

هذا فيما نقل بيان من مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد طالعته(باسنيوز) دعوته الى ” المزيد من الدعم والتعاون وتقديم المشورة لتجاوز الاشكاليات بسبب ملف مخيمات النازحين والبحث عن الآليات المناسبة لضمان مشاركة النازحين في العملية الانتخابية ” ، موضحاَ في الوقت ذاته بأن ” مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة برلمانية للمساهمة في تقديم الدعم والاشراف، فضلاً عن أهمية مراقبة الانتخابات لأنه حق دستوري لجميع العراقيين . ”

هذا وكان برلمان كوردستان قد سجّل شكوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص فقرة في قانون انتخابات مجالس المحافظات ستحرم الاف النازحين من الادلاء بأصواتهم حيث تحصر تصويت النازحين في مناطقهم الاصلية .

وبموجب هذه الفقرة فإن مئات الآلاف من النازحين ‏لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم كون هذه المواد لا تمنح الحق بوجود صناديق انتخابية في مناطق نزوحهم وتلزمهم بالتصويت في مناطقهم الاصلية التي لايتمكنون من العودة اليها .