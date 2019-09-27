هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب مناطق بشرق كوردستان

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها أربع درجات على مقياس ريختر مناطق تقع بين اقليم كوردستان وشرق كوردستان(كوردستان ايران) فجر اليوم الجمعة، وتحديداً بين مناطق تازاوا وجبال دالاهوي في شرق كوردستان دون ورود أنباء عن إصابات.

وقال الباحث في مجال الارصاد الجوية ، سيروان حسن،: إن ” قوة الهزة الأرضية بلغت 4 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 15 كيلومتراً تحت سطح الأرض”.

يذكر ان مركز الزلزال كان على بعد 90 كيلومتراً عن منطقة كلار ضمن حدود مناطق گرميان (جنوب شرق السليمانية).

وكانت هذه المناطق قد تعرضت الى زلزالٍ مدمر بقوة 7.3 درجات قبل نحو عامين وتسبب بمصرع 620 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا آخرين والحق أضرارا كلية أوجزئية بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في 10 مدن و1930 قرية.