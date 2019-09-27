وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد لتقديم توضحيات

اعلن نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، الاربعاء، انه سيترأس وفدا برلمانيا يتوجه الى بغداد تلبية لدعوة من مركز الرافدين للبحوث.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي باربيل عاصمة اقليم كوردستان، ان زيارة وفد برلمان كوردستان تأتي للمشاركة في الحلقات النقاشية التي يقيمها منتدى الرافدين، مبينا انه سيقدم توضيحات عن اوضاع المنطقة ومكانة اقليم كوردستان.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه وبشأن الاوضاع الداخلية في الاقليم جدد هورامي التأكيد على انه يتوجب في هذا الفصل التشريعي للبرلمان طرح مشروع قانون الاصلاح في البرلمان والتصويت عليه لاقراره.

واضاف هورامي ان الكتل التي شاركت اطرافها في حكومة الاقليم تدعم اقرار مشروع قانون الاصلاح.