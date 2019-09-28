أمريكا تردُّ على مسجدي بشأن استهداف قواتها بالعراق: لا ننوي حربكم

وصف غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة التصريحات التي ادلى بها السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي بأنها تندرج ضمن اطار التهديدات التي يطلقها المرشد الايراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني.

وقال صوما، ان “تصريحات مسجدي، جزء من التهديدات التي تطلقها ايران من خلال خامنئي او روحاني، لكن بصراحة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها نية بالقيام باي عمل عسكري ضد ايران، في الوقت الحاضر”.

واضاف انه “ذلك اذا لم تقم ايران باي اعمال عسكري ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق او دول المنطقة”.

وهدد السفير الإيراني إيرج مسجدي في مقابلة مع قناة “دجلة” العراقية أن “إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر” مؤكداً أنهم “يعرفون جيداً بأن إيران لا تمزح أبداً”.

وشدد السفير الإيراني على ضرورة إخراج القوات الأميركية من العراق ومن جميع دول المنطقة.

وقال إن “الاميركيين يتدخلون في شؤون المنطقة وفي شؤون العراق وعلى الأميركان ان يتوقعوا الرد إذا تسببوا بأي مشكلة إلى إيران”.

وأضاف أن “إيران لا تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق وأن مشكلة إيران هي الأميركان فقط”..مبيناً أن “إخراج الأميركان من العراق أو من أية نقطة أخرى بالمنطقة امر ضروري، وجودهم يسبب التصعيد وعدم الأمان في المنطقة”.