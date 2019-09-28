اتهامات لنجلاء بدر بتقليد رانيا يوسف ومتابعيها: نسيتي البطانة أنتِ كمان؟

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها عبر موقع إنستقرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله في كواليس الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي اختتم فعالياته بالأمس الخميس.

وظهرت نجلاء بدر بالمقطع، وهي ترتدي فستاناً فضي اللون ذا فتحة كبيرة أظهرت ساقها بشكل واضح، وتسبب هذا الفستان في انتقاد الكثيرين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ووصفوها بالجريئة وأشاروا إلى أنها تسعى لتقليد الفنانة رانيا يوسف التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يصفها الكثيرون بغير المناسبة للطابع المصري، وعلق بعضهم: «نسيتي البطانة إنتي كمان»؟

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم عمرو يوسف وكندة علوش ومنى زكي ويسرا وإلهام شاهين وهند صبري وشيرين رضا ومحمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته وهنا شيحة وحلا شيحة وإيناس الدغيدي وأحمد داود وزوجته علا رشدي وأمينة خليل ونيكول سابا والفنان العالمي مينا مسعود، وغيرهم من نجوم الفن بمصر وخارجها، وقد عرض به مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحات كبيرة، وأشاد بها الكثيرون من حضور المهرجان.