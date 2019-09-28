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اعتقال مراهقين وفتيان ارتكبوا عدة سرقات باربيل

اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الخميس، انه بعد تسجيل شكاوى عن حادثتي سرقة تمكنت العناصر الامنية من التعرف على هوية خمسة متهمين والقاء القبض عليهم في مدة قياسية.
وجاء في بيان للمديرية نقلا عن مدير مكتب مكافحة اجرام داره تو المقدم دلشاد حسن بانه تم ابلاغهم بحصول حادثتي سرقة في حدود مركزهم، مبينا انهم قاموا على الفور بفتح ملف للتحقيق للحادثتين والتعرف على هوية خمسة متهمين والقاء القبض عليهم بمدة قياسية.
واوضح البيان ان الجريمة الاولى تمثلت بقيام المتهمين كل من (ع.ا.س) البالغ من العمر (۱٦) سنة، و(ا.ا.س) وعمره (۱۱) بعدد كبير من سرقات الحقائب النسائية في سوق داره تو، مبينا ان المتهمين اعتقلا بدلالة المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.
واضاف ان الجريمة الثانية تمثلت بقيام كل من (م.س.م) وعمره (۱٤) سنة، (ا.ك.ك) وعمره (۱۹) سنة، (ب.م.ا) وعمره (۱۷) سنة بسرقة 3 دراجات نارية من احياء روشنبيري وفرمانبران، لافتا الى انهم اعتقلوا بدلالة المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.

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