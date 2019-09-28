التخبط الامري كي انتشر حتى في امريكا

امريكا بالرغم من كثرة معاهدها للدراسات الاستراتيجية و السياسية و الاجتماعية تتخبط بأخطائها المتكررة في العالم خاصة في الشرق الاوسط.

السبب كون من يدير هذه المؤسسات اغلبهم شاركوا في الادارات الامريكية السابقة و ثبت فشلهم ثم اصبحوا خبراء بعد ذلك.

سبب اخر ان هذه المعاهد تسعى للحصول على المال و تعدّ الدراسات على هوى طالب الدراسة و اصبحت تحليلاتها تحاليل (خروج و ادرار).

مثال: الشرير جورج الابن كان مصمما على تدمير العراق قبل حرب 2003 و سؤل احد جنرالات الخمس نجوم من قبل الاعلام (عن خطة الحرب) فقال:

لدينا 23 خطة و اشار الى الرّف الذي وضعت فيه الخطط وكانت نتيجة الحرب اختيار خطة قتلت العراقيين و نشرت السرطانات بينهم و اختبار ساسة فاشلين ما رسّخ عداء العراقيين لأمريكا بدلا من شكرهم على ازاحة صدام. تخبط الادارات الامريكية السياسي و العسكري في افغانستان و العراق و اليمن و ليبيا اضاف له ترامب التخبط الاقتصادي و فرض العقوبات حتى اثناء نومه و شخيره و شملت الماء و الهواء.

العاقل يستفيد من اخطائه لتجنبها او تصحيحها بينما الشريران بوش الاب و بوش الابن كرّرا حروبهما ثم الشرير اوباما احتضن المنظمات الارهابية و اخيرا المتهور الكاوبوي ترامب مهووس بالعقوبات.

الفضائح الامريكية الجنسية و المالية و الاستخباراتية تتكاثر اخرها تدخل ترامب لتزوير الانتخابات و مع ذلك تنتقد امريكا الانتخابات في دول اخرى و تحتضن دول الخليج الوهابي التي تقطع فيه رؤوس المعارضين بالسيوف.

من صفات الكاو بوي الامريكي الغطرسة و الابتزاز و انتقاد الاخرين بينما هو يفتخر بغطرسته وابتزازه.

سياسة الكاو بوي ترامب الفاشلة في امريكا و في العالم فاقت من سبقه من الاشرار بوش الاب و بوش الابن و اوباما و قد فضحته مكالمته مع الرئيس الاوكراني لتزوير الانتخابات لصالحه.

ملاحظة: ربّ ضارة نافعة:

اولا: التخبط الامريكي ساعد على التمدد الروسي السياسي و العسكري و الاقتصادي في العالم و سيقضي على تهور القطب الامريكي الواحد.

ثانيا: التخبط الامريكي ساعد على التمدد الصيني العسكري و السياسي و الاقتصادي في العالم و سيقضي على تهور القطب الامريكي الواحد.

ثالثا: التخبط الامريكي مع الاتحاد الاوربي دفع دوله خاصة فرنسا و المانيا الى الابتعاد عن امريكا لتستقل بسياستها.

رابعا: التخبط الامريكي مدفوعا بنهب الدولار الخليجي (ورّط) الخليج الوهابي بحرب في اليمن ثبت فشلها و ضربات الحوثيين الشجعان الصاروخية و بواسطة الطائرات المسيرة زعزعت عروش الملوك و الامراء.

دليل على سذاجة و تخبط الساسة و العسكر و محللي الادرار و الخروج الأمريكان:

قصف منشئات ارامكوا اثبت ان تقنية المضادات للصواريخ وللطائرات المسيرة الامريكية (سكراب) و كان الاجدر بالساسة و العسكر و (المحللين) الامريكان ان يصمتوا للتقليل من قيمة تقنية صواريخ و طائرات الحوثيين.

بدلا من الصمت و اصلاح تقنيتهم الفاشلة تهريجهم و عربدتهم و غضبهم على ايران انعش شجاعة الحوثيين و مهارة التقنية و العلم الايراني و هذه سذاجة ما بعدها من سذاجة.

ختاما: التخبط الامريكي بكل اشكاله سيقضي على تخبط القطب الواحد و على عملاء امريكا خاصة ملوك و امراء الخليج الوهابي و الشحاذين سيسي مصر و ملك الاردن الهجين.

احمد كاظم