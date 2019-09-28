الجمعية المندائية في السويد و جمعية بابلون للثقافة والفنون تقيمان أمسية تحت عنوان مشروعات نقل المياه والطاقة في الوطن العربي

تستضيف خلالها الباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط

صاحب الربيعي

وذلك يوم السبت الموافق 5/10/2019 وفي تمام الساعة الخامسة مساءً وعلى قاعة الجمعية المندائية في فلنكبي الدعوة عامة للجميع

للربيعي

عشرات الدراسات في الصحافة العربية والعراقية عن الواقع البيئي في العالم والنمو الديمغرافي، والأمن الغذائي، والثقافة والفلسفة والأدب والفكر، وأزمة المياه في الشرق الأوسط.

كما شارك الربيعي في خمسة مؤتمرات دولية عن المياه في العالم (السويد، وبريطانيا، وهولندا)، بالإضافة إلى اربعة مؤتمرات في الوطن العربي. وشارك في سيمنارات عن مياه الشرق الأوسط مع عدد من المختصين في جامعتي ستوكهولم وينشوبن في السويد.

حصل على شهادات تقدير ومنح عمل منها خمس شهادات تقدير من جامعات عربية ووزارات (تونس، والمغرب، وسوريا، والكويت، والعراق) فضلا على جامعة الدول العربية. وحاز على عشر جوائز عن بحوثه بشؤون المياه في الشرق الأوسط من اتحاد الكتاب السويديين، إضافة إلى أربع سفرات عمل للدول العربية وسفرتان إلى اليونان للإطلاع على الوضع المائي.

كما أنه ناشط في عدد من المنظمات المهنية : حماية البيئة، واتحاد الكتاب السويديين، واتحاد الصحافيين والإعلاميين العراقيين، ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع للجامعة العربية ومسجل كخبير وباحث في المجال المائي.

لديه العديد من الصلات واللقاءات العلمية مع مختصين عرب وأجانب بالشأن المائي، وكذلك مع وزراء ومسؤولين عن الشأن المائي في كل من : السويد، وسوريا، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، والعراق، والسعودية، والسودان، ومصر، والإمارات العربية، والكويت، وجامعة الدول العربية.

صدر له 25 كتاباً عن المياه في الوطن العربي والشرق الأوسط في الفترة 1999– 2020 بالإضافة إلى كتاب مشترك مع عدد من الباحثين العرب، وثلاثة عشر كتاباً في الشؤون الفكرية والأدبية والفلسفية أعوام 2005، 2007، 2010، 2011، 2015، 2018.

أكثر من 65 رسالة ماجستير ودكتوراه عن المياه في الوطن العربي اتخذت من كتبه مصادر لها.

عرضت كتبه في كبريات الصحف العربية وعلى نحو خاص في صحيفة الشرق الأوسط والنهار والحياة، وكذلك في الصحف العراقية ومواقع الانترنيت.

كما أن كتبه موجودة في العديد من الجامعات ومراكز الدراسات المائية العربية والاوروبية.