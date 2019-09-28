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الداخلية المصرية تطالب الالتزام بالنظام العام والقانون

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

طلبت وزارة الداخلية المصرية من المواطنين الالتزام بالنظام العام والقانون، وذلك عشية المظاهرات الحاشدة المرتقبة اليوم الجمعة السابع والعشرين من سبتمبر 2019 المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.

وقالت الداخلية المصرية في بيان مقتضب، إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.

واكدت مصادر مطلعة بان الأجهزة الأمنية المصرية تسارع الزمن للإعداد لمظاهرة مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية، الذي غيرت السلطات اسمه إلى ميدان ) هشام بركات ) النائب العام السابق المغتال اليوم الجمعة ايضا .

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