الدكتور فؤاد معصوم يعزي الفرنسيين بوفاة جاك شيراك

بعث رئيس جمهورية العراق السابق الدكتور فؤاد معصوم يوم الجمعة 27/9/2019، برقية تعزية إلى السيدة برناديت شيراك عقيلة الرئيس الأسبق لجمهورية فرنسا جاك شيراك الذي توفي أمس، في ما يأتي نصها:

“السيدة برناديت شيراك المحترمة،

بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الرئيس الأسبق لجمهورية فرنسا السيد جاك شيراك.

وفيما نتقدم اليكم بأحر التعازي لهذا الرحيل المحزن، ونعبر لكم وللشعب الفرنسي ولكافة ذوي الفقيد الراحل عن عميق مواساتنا، نستذكر باحترام بالغ مكانته كسياسي بارز خدم بلاده بالتزام وحنكة على الصعيدين الوطني والدولي وعمل على دعم السلام والقضايا العادلة وتشجيع المفاوضات والتفاهم لحل النزاعات الاقليمية والدولية فضلا عن سعيه المشهود الى تعزيز التعاون البناء والصداقة بيت فرنسا والعراق في كافة المجالات.

فؤاد معصوم

رئيس جمهورية العراق السابق