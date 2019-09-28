“الرحلة”.. أول فيلم عراقي يوزع في إيران

يحتفي المركز العراقي للفيلم المستقل بتوزيع فيلم “الرحلة” في دور العرض السينمائية الايرانية، وهو اول فيلم عراقي يوزع في إيران، يعتبر هذا مكملاً لانجازات التي حققها الفيلم العالمية والمركز العراقي للفيلم المستقل.

“الرحلة” اخر الاعمال السينمائية للمخرج محمد جبارة الدراجي الفيلم الذي مثل العراق رسميا في ترشيحات الاوسكار العالمية، والذي تدور احداثه ضد التطرف والارهاب.

الفيلم حظي باهتمام عربي وعالمي ومحلي من خلال مشاركته في أكثر من 50 مهرجانا دوليا حول العالم، وحظي بعرضٍ عالمي أول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ولندن السينمائي الدولي، وبوسان السينمائي الدولي، كما حصد على اكثر من 10 جوائز عالمية.

وتدور قصة الفيلم في بغداد عام 2006 حول سارة، وهي امرأة غامضة تجاوزت عقدها الثاني، محاولة التسلل الى داخل محطة قطار بصورة غريبة وإخفاء نفسها بين زحمة المسافرين وهي تقدم على شيء غريب، ثم يتوقف الزمن فجأة، لتجد نفسها في مواجهة غير متوقعة مع طبقات المجتمع العراقي بتنوعه الجميل، وبسلسلة مصادفات تلتقي سارا بضحاياها، ففي كل لقاء نكتشف ان حياة سارة مفروضة علينا وهي تنازع معتقداتها.

نجد أنفسنا وسط ذروة من الاحداث حتى تجد نفسها مدركة لهموم بعضهم والتعايش معهم. هل أصبح الوقت متأخرا لترفع ساره يدها عن زناد الحزام الناسف المربوط بجسدها قبل تفجيره خلال حفل إعادة افتتاح محطة بغداد المركزية.

الفيلم يحمل وجوهاً جديدة ستظهر للمرة الأولى في السينما العراقية من ضمنهم الإعلامية الشابة زهراء غندور، وأمير علي جبارة، وعارضة الأزياء إيمان اللعيبي وحنين رعد و زهراء عماد وأحمد لفتة عطية والموسيقار علي الخصاف وفرقته.

الفلم من انتاج مشترك العراق، بريطانيا، فرنسا، هولندا.