السفير الايراني في بغداد يهدد باستهداف القوات الامريكية في العراق

حذرت إيران أميركا بأنها ستقصف اهدافها في العراق في حال شنها هجوما ضدها وشدد على ضرورة إخراج القوات الأميركية من العراق وبقية دول المنطقة.

وأكد لدى العراق أن الحرب ليست في صالح واشنطن او طهران وأقر بأن المخدرات تُهرب من إيران إلى العراق الذي تُهرب منه اليها الخمور والأسلحة.

وأكد السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي أن بلاده ستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر في حال استهدفت عسكرياً من الولايات المتحدة. وقال إن “الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب مع الأميركان أو أي أحد آخر”.. محذرا من ان “الحرب ليست لصالح الولايات المتحدة وإيران”.

وأضاف مسجدي، أن “الأميركان يقولون دائماً إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوماً عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق”.

وهدد السفير الإيراني إيرج مسجدي في مقابلة مع قناة “دجلة” العراقية أن “إيران وفي حال تعرضها لاعتداء عسكري من الولايات المتحدة، سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر” مؤكداً أنهم “يعرفون جيداً بأن إيران لا تمزح أبداً”.

وشدد السفير الإيراني على ضرورة إخراج القوات الأميركية من العراق ومن جميع دول المنطقة.

وقال إن “الاميركيين يتدخلون في شؤون المنطقة وفي شؤون العراق وعلى الأميركان ان يتوقعوا الرد إذا تسببوا بأي مشكلة إلى إيران”.

وأضاف أن “إيران لا تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق وأن مشكلة إيران هي الأميركان فقط”..مبيناً أن “إخراج الأميركان من العراق أو من أية نقطة أخرى بالمنطقة امر ضروري، وجودهم يسبب التصعيد وعدم الأمان في المنطقة”.

وتابع مسجدي، أن “محور المقاومة اليوم قوي جدا، ونطلب من جميع الدول الانضمام إلى هذه الجبهة باعتبارها تصب بمصلحة تحقيق الأمان لجميع الدول”. ودعا الحكومة العراقية إلى أن “تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية”.. مشيراً إلى أن “الكثير من العراقيين يحبون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكننا ان نمنعهم من ذلك”.

يشار إلى أنّ الحكومة الايرانية كانت قد عينت الجنرال في الحرس الثوري مسجدي سفيرًا لها في العراق مطلع عام 2017 بعد ان كان قد عمل مستشارا أعلى لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وسبق له ان شغل منصب سفير ايران في سوريا.