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القاضي المحمود: المحكمة الاتحادية العليا تعمل بشفافية وجميع قراراتها منشورة ومتاحة للمواطن

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود أهمية الشفافية في العمل القضائي، لافتا إلى أن جميع قرارات المحكمة متاحة للرأي العام.

وقال القاضي مدحت المحمود، إن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات يتم نشره مباشرة في موقعها الالكتروني باللغتين العربية والانكليزية، وذلك لتأمين الشفافية والحياد واطلاع المواطن عليها”.

وأضاف المحمود، أن “المحكمة الاتحادية العليا تحرص على اطلاع الرأي العام الدولي من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، بأن في العراق دولة قانون وهناك محكمة تراقب دستورية التشريعات والأنظمة”

يذكر أن أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور.

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