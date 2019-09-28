القطاع الخاص ودوره في التنمية واحتواء الموارد البشرية العراقية

فارس عبدالوهاب امين

بغداد- ايلول٢٠١٩

جميعالمعطياتوالمؤشراتالاقتصاديةتؤكدبمالايقبلالشكبانالقطاعالخاصبمايمتلكهمنقدراتكبيرةوخبراتميدانيةهومنيحركعجلةالنموالاقتصاديالعراقي،وماتحققمنتطورنوعيفيبعضالمدنالعراقيةسواءفيمجالالاسكانوبناءالمجمعاتالسكنيةالضخمةوكذلكالمولاتوالمشاريعالصناعيةوالغذائيةمنهاوالانشائيةوالقطاعالمصرفيوالبنوكالاهليةوعلىالرغممنبطئهالاانهعكسقدراتالقطاعالخاصفيبناءالدولةوفيمختلفالظروف.

وبالجانبالاخرمايزالالقطاعالعامبمؤسساتهالحكوميةعاجزعنانجازمشروعواحدسواءخدمياواستثماريفيايمجالمنالمجالاتالخدميةوالاقتصاديةماترتبعليهوجودالافالمشاريعالمعطلةوالمتوقفةوحشودمنالموظفينالعاطلينعنالعمل(البطالةالمقنعة)،وذلكبسببالفسادالمستشريوغيابالارادةالحقيقيةوالحاسمةمنالحكومةومجلسالنوابفيتحريكعجلةالاستثماروالتنمية.

انالقطاعالخاصانقذالعراقالجديدمنفضيحةالفشلالتيتسببهاالقطاعالحكوميطوالالستةعشرعاماالماضية،ولكنالفشلالاكبرهواهمالالحكومةللقطاعالخاصوعدممنحهمساحةاوسعلاعادةاعمارالبنىالتحتيةالتيمازالتتفتقدلايمقوماتالنهوض،وحتىالمشاريعالتيتنفذهاالشركاتوالمستثمرينتخضعلشروطومعوقاتعديدةفضلاعناساليبالابتزازالماليلتسهيلعملها.

اليوميستطيعالقطاعالخاصانيؤديوظيفتينمهمتينالاولىانجازالمشاريعالحيويةالكبيرةوالشروعباعادةالعملبالمشاريعالمعطلةوالمتلكئة،والوظيفةالاخرىالقضاءعلىالبطالةالتيباتتتتخمالبلاد،فسوقالعملمعغيابالخططوالاستراتيجياتالحكوميةلميعديتسعالاللقطاعالخاصالذيبامكانهانيوفرالاففرصالعملللخريجينوالمهنيينوأصحابالخبراتالخاصةوفقخططتدفعهالىاستقطابالعمالةالمحليةعلىحسابالعمالةالاجنبيةمنخلالمنحالامتيازاتالمشجعةوالداعمةللشركاتمناجلتوظيفالعمالةالمحليةمنخلالتخصيصموازنةخاصةللعاملينبالقطاعالخاصومنحنصفالاجورالشهريةللعمالالذينيعملونفيمشاريعمنذاتالمحافظةاوالمدينةالتييسكنونفيهاوهذاالامرليسبالجديدوتعتمدهالعديدمنالبلدانالتييحتلفيهاالقطاعالخاصمساحةواسعة،فضلاعنتفعيلقانونالضمانالاجتماعيةلضمانالحقوقالتقاعديةلموظفيالقطاعالخاصوخلقبيئةالثقةفيالعملخارجاسوارالتوظيفالحكومي.

اجهزةالقطاعالعامالمختصةبالتنميةوالاقتصادعجزتلحدالانعنوضعرؤيةفعليةللانطلاقبعملياتالاعماروالنهوض،وجميعالرؤىالتيتمطرحهابالسنواتالماضيةماهيالاافكاروخططوهميةلميتقبلهاالواقعالفعليلذلكظلتمجردافكارمكتوبةعلىورقولمتترجمبشكلواقعيمعغيابتامللقيادةالقادرةعلىادارةملفالاعماروالتنميةبشكلصحيحمايؤديبالضرورةالىتحسينوتوفيرالعيشالكريمللمواطنالعراقي. فوزاراتالتخطيطوالزراعةوالصناعةوالنفطوالهيئاتمثلهيئةالاستثماروالمجالسوالهيئاتالخاصةوالانالحديثعنإعادةاحياءمجلسالاعمارلمتتمكنمناستيعابمتطلباتالبلادالنهضويةعلىالرغممناطلاقهامئاتالخططوالبرامجبسببغيابالعنصرالاهموهوالقيادة والملاكاتالماهرةالقادرةعلىالتنفيذبكفاءةونزاهة.

جميعالدولالتيشهدتنهضةعمرانيةواقتصادية اعتمدتعلىالقطاعالخاصفيجميعمراحلالنهوض،والمطلوبمنالدولةالعراقيةانتركنالقطاعالعاموالعقولالحكوميةالقديمةجانباوالاهتمامبالقطاعالخاصومنحالثقةلرجالالاعمالالذينيمتلكونخبرةوتجربةناجحةمناجلاعادةاعمارالوطنبالشكلالصحيحوالقضاءالتامعلىاكبرثلاثمشاكلتعانيمنهاالبلاد(البطالة،الفساد،المشاريعالمعطلة).