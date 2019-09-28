القطاع الخاص ودوره في التنمية واحتواء الموارد البشرية العراقية

فارس عبدالوهاب امين
بغداد- ايلول٢٠١٩
جميعالمعطياتوالمؤشراتالاقتصاديةتؤكدبمالايقبلالشكبانالقطاعالخاصبمايمتلكهمنقدراتكبيرةوخبراتميدانيةهومنيحركعجلةالنموالاقتصاديالعراقي،وماتحققمنتطورنوعيفيبعضالمدنالعراقيةسواءفيمجالالاسكانوبناءالمجمعاتالسكنيةالضخمةوكذلكالمولاتوالمشاريعالصناعيةوالغذائيةمنهاوالانشائيةوالقطاعالمصرفيوالبنوكالاهليةوعلىالرغممنبطئهالاانهعكسقدراتالقطاعالخاصفيبناءالدولةوفيمختلفالظروف.
وبالجانبالاخرمايزالالقطاعالعامبمؤسساتهالحكوميةعاجزعنانجازمشروعواحدسواءخدمياواستثماريفيايمجالمنالمجالاتالخدميةوالاقتصاديةماترتبعليهوجودالافالمشاريعالمعطلةوالمتوقفةوحشودمنالموظفينالعاطلينعنالعمل(البطالةالمقنعة)،وذلكبسببالفسادالمستشريوغيابالارادةالحقيقيةوالحاسمةمنالحكومةومجلسالنوابفيتحريكعجلةالاستثماروالتنمية.
انالقطاعالخاصانقذالعراقالجديدمنفضيحةالفشلالتيتسببهاالقطاعالحكوميطوالالستةعشرعاماالماضية،ولكنالفشلالاكبرهواهمالالحكومةللقطاعالخاصوعدممنحهمساحةاوسعلاعادةاعمارالبنىالتحتيةالتيمازالتتفتقدلايمقوماتالنهوض،وحتىالمشاريعالتيتنفذهاالشركاتوالمستثمرينتخضعلشروطومعوقاتعديدةفضلاعناساليبالابتزازالماليلتسهيلعملها.
اليوميستطيعالقطاعالخاصانيؤديوظيفتينمهمتينالاولىانجازالمشاريعالحيويةالكبيرةوالشروعباعادةالعملبالمشاريعالمعطلةوالمتلكئة،والوظيفةالاخرىالقضاءعلىالبطالةالتيباتتتتخمالبلاد،فسوقالعملمعغيابالخططوالاستراتيجياتالحكوميةلميعديتسعالاللقطاعالخاصالذيبامكانهانيوفرالاففرصالعملللخريجينوالمهنيينوأصحابالخبراتالخاصةوفقخططتدفعهالىاستقطابالعمالةالمحليةعلىحسابالعمالةالاجنبيةمنخلالمنحالامتيازاتالمشجعةوالداعمةللشركاتمناجلتوظيفالعمالةالمحليةمنخلالتخصيصموازنةخاصةللعاملينبالقطاعالخاصومنحنصفالاجورالشهريةللعمالالذينيعملونفيمشاريعمنذاتالمحافظةاوالمدينةالتييسكنونفيهاوهذاالامرليسبالجديدوتعتمدهالعديدمنالبلدانالتييحتلفيهاالقطاعالخاصمساحةواسعة،فضلاعنتفعيلقانونالضمانالاجتماعيةلضمانالحقوقالتقاعديةلموظفيالقطاعالخاصوخلقبيئةالثقةفيالعملخارجاسوارالتوظيفالحكومي.
اجهزةالقطاعالعامالمختصةبالتنميةوالاقتصادعجزتلحدالانعنوضعرؤيةفعليةللانطلاقبعملياتالاعماروالنهوض،وجميعالرؤىالتيتمطرحهابالسنواتالماضيةماهيالاافكاروخططوهميةلميتقبلهاالواقعالفعليلذلكظلتمجردافكارمكتوبةعلىورقولمتترجمبشكلواقعيمعغيابتامللقيادةالقادرةعلىادارةملفالاعماروالتنميةبشكلصحيحمايؤديبالضرورةالىتحسينوتوفيرالعيشالكريمللمواطنالعراقي. فوزاراتالتخطيطوالزراعةوالصناعةوالنفطوالهيئاتمثلهيئةالاستثماروالمجالسوالهيئاتالخاصةوالانالحديثعنإعادةاحياءمجلسالاعمارلمتتمكنمناستيعابمتطلباتالبلادالنهضويةعلىالرغممناطلاقهامئاتالخططوالبرامجبسببغيابالعنصرالاهموهوالقيادة والملاكاتالماهرةالقادرةعلىالتنفيذبكفاءةونزاهة.
جميعالدولالتيشهدتنهضةعمرانيةواقتصادية اعتمدتعلىالقطاعالخاصفيجميعمراحلالنهوض،والمطلوبمنالدولةالعراقيةانتركنالقطاعالعاموالعقولالحكوميةالقديمةجانباوالاهتمامبالقطاعالخاصومنحالثقةلرجالالاعمالالذينيمتلكونخبرةوتجربةناجحةمناجلاعادةاعمارالوطنبالشكلالصحيحوالقضاءالتامعلىاكبرثلاثمشاكلتعانيمنهاالبلاد(البطالة،الفساد،المشاريعالمعطلة).