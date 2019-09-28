انتخابات مجالس المحافظات على طاولة تنسيقية الكورد الفيليين

عقدت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين اجتماعا اعتياديا مساء الجمعة 27 ايلول 2019 حضره عدد من اعضاء الهيئة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبالأخص في اقليم كوردستان مؤكدين على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الحكومية و القوى السياسية الكوردية والعربية فضلا على منظمات المجتمع المدني و العشائر المؤثرة في الساحة العراقية .

وفي جانب آخر من الاجتماع تم وضع برنامج مكثف للعمل واللقاءات والاجتماعات خلال الأيام المقبلة و تحديد القضايا التي ستطرح في تلك الاجتماعات .

وفيما يخص انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الربع الأول من السنة المقبلة أتفق أعضاء الهيئة التنسيقية على عدم الترشح بل المشاركة في كيفية انتقاء المرشحين مع جميع الأطراف المعنية بما فيهم الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني .

من جانب اخر ناقشت الهيئة التنسيقية العليا للكرد الفيليين برنامج الجولات الميدانية التي ستقوم بها في بعض الاقضية والنواحي التابعة لمحافظتي ديالى و واسط وتلتقي الجهات الرسمية والحزبية و متصدي الشأن الكردي فيهما بغية طرح رؤيتها بشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.