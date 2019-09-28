ايران تشتكي دخول خمور واسلحة من العراق وتسمي دولتين مصدرا للمخدرات

أقر السفير الإيراني لدى العراق بأن المخدرات تُهرب من بلاده إلى العراق الذي تُهرب منه اليها الخمور والأسلحة.

وأكد السفير ايرج مسجدي في حديث متلفز، أن المخدرات التي تُهرب من إيران إلى العراق مصدرها أفغانستان وباكستان.. فيما ادعى قيام مهربين عراقيين بتهريب الخمور والأسلحة إلى الأراضي الإيرانية.

وبين مسجدي إن “إيران تضررت كثيرا من مشكلة المخدرات، وهي مشكلة كبيرة”، مشيرًا إلى أن “أكثر أماكن انتاج المخدرات موجودة في أفغانستان وباكستان وإيران تمثل ممرا لعبور هذه المخدرات إلى أوروبا منذ زمن الشاه عبر مافيات دولية وحاليا إلى العراق”.

وأضاف أن “السلطات الإيرانية تتخذ إجراءات لمكافحة المخدرات، ولاتريد دخول ولو جزء صغيرا منها إلى العراق”.. مشيرًا إلى أن “الخمور والأسلحة تُهرب إلى الأراضي الإيرانية من العراق، الذي لا تريد حكومته ذلك، وكلا الأمرين (تهريب المخدرات إلى العراق، والخمور والأسلحة إلى إيران) عمل مهربين وهم أعداء للبلدين”.

يذكر ان الأجهزة الأمنية العراقية وهيأة المنافذ الحدودية تعلن بين حين وآخر، اعتقال مسافرين يحملون الجنسية الإيرانية اثناء محاولاتهم تهريب مواد مخدرة إلى العراق عبر المعابر البرية بين البلدين فيما تعاني عدة محافظات عراقية، وخاصة البصرة الجنوبية المحاذية لايران، من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها.