بارزاني: يتعين ان يكون التعليم العالي ملائما لاحتياجات سوق العمل بإقليم كوردستان

حث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة على ان يكون التعليم الجامعي موازيا لما تتطلبه احتياجات سوق العمل في الاقليم.

وقال بارزاني في حفل تخرج لطلاب جامعة كوردستان – اربيل اقيم اليوم، انه “يجب ان تكون هناك وظائف في سوق العمل تنتظر الطلاب عند تخرجهم من الكليات والجامعات”.

واضاف انه “يتعين ان تكون فرص الدراسة في التعليم العالي ملائمة مع ما تتطلبه احتياجات سوق العمل في اقليم كوردستان”.

واكد بارزاني دعمه لجامعات اقليم كوردستان كافة، مبينا ان “الخريجين هم قادة المستقبل ونستطيع عبر القراءة والتعليم ان نمضي نحو مستقبل مشرق في كوردستان”.