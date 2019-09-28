برلمان الاقليم: يجب على العراق التزام الحياد في النزاع الامريكي الايراني

رأى نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي يوم الجمعة انه يتحتم على العراق الالتزام بموقف الحياد في النزاع القائم بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

وقال هوارمي في كملة خلال ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد الذي عقد في بغداد اليوم، ان “اقليم كوردستان يعتقد أنه يجب على العراق الالتزام بموقف الحياد من النزاع الأمريكي الإيراني ، ومنع عوامل الجذب لجرنا إلى مزيد من الصراع”، مردفا بالقول “نحن ندعم الحياد ونتجنب أن نكون جزءًا من أي جهة تشكل جانبًا واحدًا على الجانب الآخر”.

واوضح “لدى إيران حدود طويلة مع اقليم كوردستان وأجزاء أخرى من العراق ويجمعنا تاريخ مشترك وروابط ثقافية قوية، و الولايات المتحدة حليف وشريك عظيم أطاح بنظام صدام حسين، وأدى دورًا حاسمًا في هزيمة تنظيم داعش”.

وقال ايضا “يجب مشاركة المواقف والإجراءات العراقية بشكل كامل ومناقشتها بعمق بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كوردستان والمكونات الرئيسة الاخرى في البلاد. يجب ان تكون الموقف تعكس عنا جميعا، وليس فقط ان تعكس اهتمامات أو معتقدات محددة لمكون واحد”، مشيرا الى انه “يجب إجراء حوار مستمر داخل العراق”.