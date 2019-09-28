تصريحات مثيرة لملكة جمال روسيا عن زوجها السابق ملك ماليزيا

كشفت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عاما، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وقالت “أوكسانا” في مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السلطان محمد الخامس طلقها عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها لم تقم بخيانته.

وأكدت أنها لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر الماضي، مضيفة أن ابنهما ليون يشبه أباه تماما، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وفي حديثها، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، المعروف أيضا باسم فارس، أن يكون والدا لابنها ليون، قائلة: “فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك”.

وقالت: “عندما غادر في ديسمبر، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من خلال الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا ننتظر مولودنا الأول، وحتى الآن ما زلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك”.

وكانت ملكة جمال موسكو السابقة قد تزوجت السلطان، البالغ من العمر 49 عاما، في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو العام الماضي.